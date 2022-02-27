الخارجية السودانية تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

استقبل وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق علي بمكتبه صباح اليوم الأحد، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها سلّمت مجموعة السفراء ورقة إدانة جماعية تعبر عن موقفهم تجاه الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وكذلك إدانة بيلاروسيا لوقوفها إلى جانب روسيا في هذا الهجوم.

وحمّل سفراء الاتحاد الأوربي روسيا تداعيات الأزمة الأوكرانية وانتهاك اتفاقية منسك وقواعد القانون الدولي.

واستفسر سفراء الاتحاد الأوربي الوزير عن موقف السودان من الهجوم الروسي، وكذلك عن خلفية زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعدد من الوزراء إلى روسيا.

وأكّد الوزير السوداني، لسفراء الاتحاد الأوروبي أن الزيارة التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى موسكو كان مقررا لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية وتهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وعن الموقف من الأزمة الأوكرانية، أكّد أن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، اطمأن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أحوال الجالية السودانية بدولة أوكرانيا، في أعقاب المواجهات العسكرية الأخيرة.

واستفسر خلال اتصال هاتفي اليوم من موسكو بالقائم بأعمال سفارة السودان بأوكرانيا، السفير عكاشة الضو محمد، عن أوضاع أفراد الجالية السودانية وطاقم السفارة، وجهود عمليات الإجلاء.

وأكد القائم بأعمال سفارة السودان بكييف السفير عكاشة الضو محمد، أن نائب رئيس مجلس السيادة، استفسر حول إمكانية إجلاء السودانيين العالقين بتخصيص جسر جوي لنقلهم إلى السودان أو إلى مناطق آمنة، حسبما تقتضي الظروف على الأرض، موضحاً أنه أشار إلى صعوبة دخول طائرات بسبب إغلاق المجال الجوي حتى في المناطق الحدودية، ونوه القائم بالأعمال إلى أن العالقين في حاجة ماسة إلى مبالغ مالية لترحيلهم براً من خلال معبرين تم تخصيصهما من دولتي رومانيا وبولندا، بعد اتصالات أجرتها سفارتا السودان هناك.