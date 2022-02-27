حصاد القوى العاملة اليوم.. تخريج دفعة جديدة من وحدة التدريب المتنقلة بالإسكندرية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" بتخريج دفعة جديدة من خريجي وحدة التدريب المتنقلة، ممن اجتازوا التدريب علي مهنة السباكة من قاطني قرية المنشية البحرية، وتم اختبارهم على المهنة، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم.

https://www.dostor.org/3727257



سعفان: بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة في 3 أقسام بسوهاج

تبدأ اليوم الدورة الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتي استمرت يومين بديوان المديرية القوى العاملة.

https://www.dostor.org/3727248



تعيين 365 شابا وصرف 707 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة في أسوان

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 365 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1303 راغب عمل منهم 13 "قادرون باختلاف"، وتوفير 240 فرصة عمل، فضلاً عن إسقاط 706 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

https://www.dostor.org/3727261

بالأسماء.. تحويل مليوني جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ70 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 42 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

https://www.dostor.org/3727238

براتب 22 ألف جنيه.. بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات بدولة خليجية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات "إناث فقط" اليوم الأحد وحتى الأربعاء القادم الموافق 2 مارس الجاري، وذلك للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في إحدى الدول بالخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن، وتذكرة السفر.

https://www.dostor.org/3727265