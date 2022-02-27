الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. تخريج دفعة جديدة من وحدة التدريب المتنقلة بالإسكندرية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" بتخريج دفعة جديدة من خريجي وحدة التدريب المتنقلة، ممن اجتازوا التدريب علي مهنة السباكة من قاطني قرية المنشية البحرية، وتم اختبارهم على المهنة، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم.
https://www.dostor.org/3727257


سعفان: بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة في 3 أقسام بسوهاج

تبدأ اليوم الدورة الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتي استمرت يومين بديوان المديرية القوى العاملة.

https://www.dostor.org/3727248


تعيين 365  شابا وصرف 707 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة في أسوان

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 365 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1303 راغب عمل منهم 13 "قادرون باختلاف"، وتوفير 240 فرصة عمل، فضلاً عن إسقاط 706 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
https://www.dostor.org/3727261

 

بالأسماء.. تحويل مليوني جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ70 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 42 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
https://www.dostor.org/3727238

 

براتب 22 ألف جنيه.. بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات بدولة خليجية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات "إناث فقط" اليوم الأحد وحتى الأربعاء القادم الموافق 2 مارس الجاري، وذلك للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في إحدى الدول بالخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن، وتذكرة السفر.
https://www.dostor.org/3727265

وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان القطاع الخاص حياة كريمه حصاد وزارة القوى العاملة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«شاروخان قنا» يتزوج 4 فتيات دفعة واحدة (صور)

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبى للثانوية العامة

هند عبداللاه: لا توجد محاصيل مسرطنة بمصر.. وصادراتنا الزراعية بلغت 5.6 مليون طن (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»