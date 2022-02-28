الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل تحسن لقاحات كورونا الصحة العقلية؟ خبراء يجيبون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

درس باحثون في الولايات المتحدة تأثير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا على الصحة العقلية، خاصة بعد الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاحات.

ووفقًا لدراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة نشرها موقع only my health الطبي، أكد الباحثون أن لقاحات كورونا تساعد في تحسين الصحة العقلية.

وأوضح الباحثون أن الصحة العقلية تحسنت بشكل كبير لمن يعانون من اكتئاب خفيف إلى حاد تحسنت بشكل طفيف بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

4 من كل 10 في العالم أبلغوا عن تدهور الصحة العقلية والنفسية

وأظهرت الدراسات السابقة أن 4 من كل 10 في العالم أبلغوا عن تدهور الصحة العقلية والنفسية مع بداية انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أثر تسبب في زيادة مبيعات ادوية الإكتئاب وغيرها من الادوية النفسية.

أفاد أولئك الذين حصلوا على الجرعة الأولى بين فترة الدراسة بتحسن في صحتهم العقلية، حيث أكد الباحثون إن النتيجة يجب أن تؤخذ على أنها تأثيرات مباشرة قصيرة المدى للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وكتب باحثون في الورقة البحثية أن فوائد الصحة العقلية من الحصول على اللقاح  من المحتمل أن تكون أكبر بكثير، هذا لأنه لا يؤثر فقط على الملقحين ولكن غير الملقحين أيضًا.

لماذا تتحسن الصحة العقلية بعد الحصول على الجرعة الأولى؟

أشار الباحثون إلى أنه عندما يتم تطعيم الناس فإنهم يخشون أقل من الإصابة بالعدوى، كما أنهم يبدأون بالتواصل، وهو أمر حاسم في الحد من الشعور بالمشكلات العقلية التي يسببها فيروس كورونا، حيث تحسنت العزلة بشكل كبير بسبب الوباء.

كما اقترح الفريق أن غير الملقحين قد يستفيدون أيضًا، لأنهم مع التطعيم يخشون أقل من الإصابة بالمرض كما أنهم يستفيدون من زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي ويسعون للبحث عن الفرص الاقتصادية.

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وائل لطفي

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