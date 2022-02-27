مؤتمر لمناقشة «العمرة ومستقبلها» غدًا

تعقد لجنة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة برئاسة هشام إدريس، غدا الاثنين، مؤتمراً عبر تطبيق "زووم ZOOM" تحت عنوان “العمرة ومستقبلها”؛ لمناقشة أزمة العمرة والمشاكل المحيطة بها بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والخبراء السياحيين المعنيين بالحج والعمرة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والمسئولين عن بوابة العمرة المصرية إلى جانب أعضاء الأمانة المركزية لأمانة شئون السياحة والآثار بالحزب.

ومن المقرر أن يدير اللقاء هشام إدريس، عضوٍ غرفة الشركات السياحية على أن يكون المؤتمر لمدة ساعتين (120 دقيقة) يتم منح الكلمة للمتحدثين فى بداية اللقاء والنقاش لمدة (90 دقيقة) على أن يتم السماح لطالبى الكلمة بالتعقيب وفقاً لترتيب طلباتهم لمدة نصف ساعة، بهدف بحث مشاكل القائمة حاليا ومحاولة وجود حلول لها قبل انطلاق أولى الرحلات

وأوضح إدريس أن المؤتمر الذي يعقد غدا عبر تطبيق زووم سيشارك فيه كلا من:

- النائب عمرو هندى وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

- النائب عماد الدرجلى عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

- هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، الأمين المساعد للجنة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن

- ناصر تركى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عضو هيئة مكتب لجنة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن.

- أحمد إبراهيم ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

- هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

يشار إلى أن موسم العمرة يمر حاليا بالعديد من الأزمات التي تعيق انطلاق الرحلات وبدء سفر المعتمرين.