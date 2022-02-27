الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف من المواطنين بالجيزة 4 أيام

عصابة
عصابة

أصدرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، قرارا بحبس عناصر تشكيل عصابة تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة "من خلال الطلب من المجني عليهم إجراء مكالمة هاتفية من هواتفهم المحمولة ومغافلتهم، والهروب باستخدام مركبة "توك توك"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة "المنيرة الغربية، إمبابة" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" المستخدمة "ملك أحدهم"- طبنجة وطلقتان من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهم، أضافوا بارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب، أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بحافظة القاهرة وتم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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