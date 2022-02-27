الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار بندب خالد مجاهد للعمل بقطاع السكان وتنظيم الأسرة

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا رقم ٧٢ لعام ٢٠٢٢، بندب الدكتور خالد مجاهد طبيب بشرى بديوان عام وزارة الصحة والسكان للعمل بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، لمدة عام.


ووجه عبدالغفار رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتسكين المذكور بمجموعة نوعية تناسب مؤهله العلمي والمستوى الوظيفي له على أن يتم تسكينه فى وظيفة شاغرة وممولة.


وطالب وزير التعليم العالى من الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.

الدكتور خالد عبد الغفار التعليم العالي خالد مجاهد طبيب بشري ندب قطاع السكان تنظيم الأسرة مؤهله العلمى

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