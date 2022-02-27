تفاصيل 5 مسلسلات تعرضها شاشة قناة «ON» في رمضان 2022

تستعد شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شبكة قنواتها لاستقبال الموسم الدرامي لرمضان 2022، بباقة من الأعمال الدرامية.

وترصد «الدستور» في السطور التالية القائمة الأولية للأعمال الدرامية التي تذاع عبر شاشة قناة “ON” في الشهر الكريم..

مسلسل الاختيار 3"

اعتاد مسلسل الاختيار منذ انطلاق جزأه الأول أن يعرض على شاشة قناة ON في كل موسم، لذلك يعرض مسلسل “الاختيار 3” على نفس القناة، ويخوض بطولة الجزء الثالث كل من النجوم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي.

ويشهد الجزء الثالث استكمال حلقة الوصل بين الجزء الأول والثاني الفترة الهامة التي عاشتها مصر، حيث تشهد أحداث الجزء الثالث التركيز على أموال جماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويلهم منذ عام 2012، حتى مصادرة أموالهم وعزلهم من الحكم بعد ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل، ويقوم حاليًا بعمل مونتاج لعدد من اللقطات الخاصة لطرح البرومو الدعائي للعمل في الأسبوع الثاني من شهر مارس في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

مسلسل الكبير 6

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مشاهد الجزء السادس من مسلسل “الكبير قوي” على قدم وساق بقيادة المخرج أحمد الجندي.

يعتمد مسلسل "الكبير" في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبو الحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

مسلسل"دايما عامر"

يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، والذي يجسد خلاله دور أستاذ عامر مشرف اجتماعي، أما لبلبة تجسد دور «ميس زهرة وهي مديرة المدرسة» والفنان صلاح عبدالله أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبدالجليل مستر أبوالوفا صاحب المدرسة.

ومن أعضاء هيئة التدريس الفنان محمد ثروت يقدم دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نورالدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".

ويناقش مصطفى شعبان في المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدي الهوارى بعدما حققا نجاحا معا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و«مزاج الخير» عام 2013.

مسلسل "أحلام سعيدة"

انهت الفنانة يسرا نسبة كبيرة من تصوير مسلسل أحلام سعيدة التي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي يعرض على شاشة قناة اون، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

مسلسل "يوتيرن"

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.