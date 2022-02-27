الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف وأعضاء محلية النواب يزورون كورنيش النيل بعد تطويره

محافظ بنى سويف والوفد
محافظ بنى سويف والوفد

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، في زيارة لكورنيش السفلي والممشى السياحي، الذي تم الانتهاء من تطويره، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية

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وتجول المحافظ يرافقه أعضاء اللجنة داخل الممشى السياحي والذي تقرر فتحه أمام الجمهور من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للكورنيش بعدما تم الانتهاء من تطويره، وذلك لاستقبال المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 3 مساءً (طوال أيام الٍأسبوع)، مع زيادة المدة تدريجيا تمهيدا للافتتاح الرسمي.

علاوة على تفقد منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئة، والتي تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة وتضم 170 شاباً وفتاة جميعهم من أبناء بني سويف ممن تم تدريبهم على مستوى عال، خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة

وأوضح المحافظ أن تكلفة تطوير الكورنيش بلغت 200مليون جنيه، ضمن استراتيجية للتنمية السياحية لـ 5 سنوات مقبلة، في إطار استراتيجية أوسع وهي أول استراتيجية تنموية محلية عام تم إطلاقها على مستوى محافظات مصر، وضمن استراتيجية أشمل ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن أهداف المشروع تتمحور حول توفير متنفس حضاري للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة من مورد للمحافظة مميز وله ميزة تنافسية واضحة.

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واستعرض محافظ بني سويف أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالكورنيش السفلي، وشملت: ممشى لرموز وأعلام المحافظة في مختلف المجالات على مر العصور، وباركينج بطاقة  تستوعب  أكثر من 90 سيارة وممشى سفلى تم تصميمه على غرار ممشى أهل مصر ،بالإضافة إلى مطعم من دورين والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة ومتوافر بها كود الإتاحة لذوي الهمم

وأثنى أعضاء اللجنة على المشروع من حيث التصميم والتنفيذ وتنوع المكونات الترفيهية وإتاحته لذوي الهمم مؤكدين على أن المشروع سيكسب المحافظة ميزة كبيرة بين محافظات الإقليم وسيمثل موردا اضافيا ومقوما سياحيا نوعيا مشيرين لأهمية هذه المشروعات النوعية وغير التقليدية التي تجمع بين تقديم خدمة جماهيرية وتحقيق أهداف اقتصادية من بينها فرص العمل وجذب الاستثمارات.

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