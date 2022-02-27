الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب متهم شرع بقتل زوجته بالمشدد 7 سنوات فى الشرقية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الشرقية، حكما اليوم الأحد، يقضي بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل زوجته وشقيقها وزوجة شقيقها بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

 

تعود أحداث القضية رقم 3702 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبو حماد، ليوم 4 فبراير من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كل من: "عايدة ع ق"، 57 سنة، ربة منزل، مقيمة في قرية الأسدية التابعة لمركز شرطة أبو حماد، وزوجها "محمد ش"، 55 سنة، أخصائي حركة في شركة المصرية للاتصالات بسنترال أبو حماد، وشقيقته ماجدة، ربة منزل، مصابين بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، والثالثة مصابة بعدة كدمات.

 

كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها الثالثة المدعو "محمد ل م م"، 36 سنة، فني بسنترال القرين، مقيم بدائرة قسم شرطة القرين، وذلك على إثر حضوره إلى منزل أسرة زوجته لصلح زوجته، إلا أن الأمور تطورت إلى اعتداء المتهم على زوجته بالضرب واستل سلاحا أبيض (سكينا) من حقيبته وتعدى به على شقيق زوجته وزوجته "المجني عليها الأولى".

 

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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