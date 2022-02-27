الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: 7220 عمامة أزهرية للأئمة قبل رمضان وافتتاح 35 مسجدًا الجمعة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة العشرين والأخيرة من التوزيع الأول للعمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها ( 7220 ) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات : (الشرقية - الغربية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - سوهاج - المنوفية - أسيوط - القليوبية - قنا - المنيا) ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه ( 41940 ) عمامة أزهرية حتى تاريخه، ليكون بذلك قد تم تسليم العمامة الأزهرية لجميع الأئمة.

في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا الأئمة.

ونبهت على الأئمة الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

ولفتت أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأربعاء 2 / 3 / 2022م وحتى السبت 26 / 3 / 2022م.
 

وتفتتح وزارة الأوقاف ( 35 ) مسجدًا الجمعة القادمة 4 / 3 / 2022م ، منها ( 27 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 8 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 642 ) مسجدًا ، منها ( 544 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 98 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية
م - المسجد - العنوان
1. المرحوم محمد أشرف يحيى – ميت كنانة - طوخ

مديرية أوقاف أسوان
م - المسجد - العنوان
2. عبد العزيز بن سليمان الدسري - المنشية

مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد - العنوان
3. قاصد كريم – عزبة متري – سلاقوس - العدوة
4. الرحمن – دياب حرز – أبو قرقاص
5. الحمد – سلاقوس - العدوة

وزارة الأوقاف للعمامة الأزهرية الأئمة المستحقين عمامة أزهرية حرص وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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