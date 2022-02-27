«التموين» تضيف سلعة جديدة لقائمة منظومة البطاقات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، حيث يحصل كل مستفيد على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 50 جنيها حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة سلعة جديدة إلى قائمة المنظومة التموينية التي تضم 26 سلعة، وهي المكرونة زنة 500 جرام، لتصبح 27 سلعة مقارنة بالشهر الماضي، مع استمرار حذف سلعتي الدقيق بنوعيها الورقي، والعبوة البلاستيكية.

كما تشهد قائمة منظومة السلع التموينية خلال مارس استقرار جميع أسعار السلع التموينية باستثناء زيادة عشرة قروش بسعر الجبن.

ونقدم لكم قائمة السلع التموينية الخاصة بشهر مارس للعام الجاري 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10,5 جنيها

2- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيها

3- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11.00 جنيها

4- فول مغبة 500 جرام بسعر 7.50

5- مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24.00

6- شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيها .

7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيها

8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 6 جنيها

9- جبنة تتراباك 500 جم 11 جنيها

10- مسحوق اتوماتيك 1كجم 17.50 جنيها

11- مسحوق عادي يدوي 800جم جنيها 10.50

12- صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيها

13- صابون تواليت 125جم 5.50 جنيها

14- البن جاف 125 جم 17 جنيها

15- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 جنيها

16- زیت خليط 1 لتر 25.00 جنيها

17- زیت خليط 0.8 لتر20.00 جنيها

18- مكرونة 800 جرام 8 جنيها

19- مكرونة 400 جرام4.00 جنيها

20- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.00 جنيها

21- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم بسعر 2.00 جنيها

22- کیس سايل غسيل اواني 80 جم 2.00 جنيها

23- بسكويت يويوز ساده 1.00 جنيها

24- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.00جنيها

25- بسكويت تومور و أنواع 3.00 جنيها

26- بسكويت بوو أنواع 3.00 جنيها

27- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيها