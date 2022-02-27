الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 فى تصادم سيارتين بطريق ديرب نجم بالشرقية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم وقع بطريق «الزقازيق - ديرب نجم»، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، بين سيارتين ملاكي، في طريق «الزقازيق - ديرب نجم»، أمام عزبة ظاظا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، وتبين إصابة كل من «وليد.م.ش»، 45 سنة، مقيم ديرب نجم، بنزيف فى المخ، و« علياء.م.ع» 40 سنة، مقيمة ديرب نجم، بنزيف فى البطن، و «محمد.ع.ع» 65 سنة، مقيم الإشارة بالزقازيق، باشتباه ما بعد الارتجاج، و نجليه «عمرو» 32 عاما، بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، و«عصمت» 25 عاما بكسر فى الفخذ الأيمن.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ عليهم جميعا بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق لتلقى العلاج اللازم.

امن الشرقية أتوبيس تصادم محافظة حادث تصادم محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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