تجديد حبس عاطل بتهمة السرقة 15 يومًا على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شقة.

واعترف عاطل أمام رجال المباحث بالقاهرة، بسرقته محتويات شقة سكنية وأموال بداخلها في منطقة المعادي لشراء المواد المخدرة نظرًا لإدمانه لها، وأنه قام بتكرار عمليات السرقة للعقارات للقيام بشراء المخدرات، وتم إعداد كمين له والقبض عليه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - أقراص مخدرة - مبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على شراء المواد المخدرة ومتطلباته الشخصية.