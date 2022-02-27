الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تسريب غاز الكلور.. مياه مطروح: احتواء التسريب وإعدام الاسطوانة بمحطة رافع الضبعة

تسريب غاز الكلور
تسريب غاز الكلور

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في بيان إعلامي لها صدر منذ قليل،  أنه أثناء عملية إنزال اسطوانات الكلور من شاحنة النقل فى محطة رافع الضبعة ( البلد ) بوسط مدينة الضبعة تبين وجود تسريب لغاز الكلور فى أحد الاسطوانات. 

وأضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن اسفر عن ذلك انتشار الغاز بالموقع المحيط بها وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والتعامل مع الاسطوانة المسربة للغاز من خلال فريق عمل مدرب من العاملين بالشركة. 

وأشار البيان إلي  احتواء التسريب واعدام الاسطوانة بغرفة إعدام مخصصة مؤكد على عدم وقوع اية خسائر فى الأرواح أو خسائر مادية عن الحادث سوى بعض اصابات طفيفة لعدد من العاملين وتم اسعافه على الفور  وخروجهم من المستشفى.

وكان قد استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في ٢ فبراير ٢٠٢٢، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بحضور عددا من قيادات شركة المياة.  

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، جهود شركة المياة في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطات التحلية والخزانات الاستراتيجية لتوفير المياة إلي المواطنين  بالإضافة إلي موقف مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية  "  حياة كريمة  ".

وأوضح  رئيس شركة مياة الشرب  أنه بدأ العمل في الوصلات المنزلية حيث سيتم الحصول على القرض الدوار لإنجاز أعمال الوصلات مشيرا إلي أنه من خلال سيستم الأزمات يتم متابعته جهود شركة المياة  على مدار الساعة واستقبال  شكاوى المواطنين وعرضها على الشركة القابضة  وحلها خلال ٤٨ ساعة من تقديم المواطنين لشكواهم مؤكدا على  حصول الشركة على ٨ شهادات ايزو وشهادتين توافق بيئي .

ونقلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم مشيدة بجهود  الشركة  في تطوير وإنشاء محطات التحلية في المحافظة وجهود العمال والفنيين في رفع تراكمات مياة الامطار خلال تساقط الأمطار الأيام السابقة .

الحماية المدنية مياه الشرب والصرف الصحي تسريب غاز مياة مطروح مدينة الضبعة

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وائل لطفي

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