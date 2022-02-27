عادة ما يُنظر إلى مشاركة مستحضرات التجميل والمكياج على أنها لفتة جيدة بين الأصدقاء والأخوات، لكن قد لا يدرك المرء أنها يمكن أن تسبب ضررًا لكلا الشخصين.

نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع indianexpress لماذا يجب عليك عدم مشاركة مستحضرات التجميل أو منتجات المكياج.

مشاركة منتجات مكياج العيون:

تعتبر العيون من أكثر الميزات حساسية، وفي نفس الوقت تحتوي على الكثير من البكتيريا الشخصية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة يمكن للبكتيريا أن تلتصق بالعدسات وتعلق بها، ويمكن أن تؤدي مشاركة أشياء مثل كحل والماسكارا وما إلى ذلك إلى إصابة العين بالعدوى كما أنه يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعين الوردية والالتهابات البكتيرية الأخرى.

مشاركة أحمر الشفاه:

ليس من غير الصحي فقط مشاركة أحمر الشفاه، بل يمكن أن يكون سببًا لانتقال الفيروس من شخص إلى آخر ويمكن أن تؤدي هذه العدوى الفيروسية إلى تقرحات البرد التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

مخاطر حب الشباب:

من المعروف أن استخدام منتج للبشرة لا يناسب نوع بشرتك يمكن أن يؤدي إلى انتشار حب الشباب ، لذلك يتعين على المرء التأكد من أن المنتج المستخدم مناسب، أيضًا يمكن أن تجمع منتجات المكياج إذا تم ترك خافي العيوب أو كريم الأساس بدون غطاء أو مكشوف لبعض الوقت ، فقد تستقر البكتيريا فيه، وهناك فرصة جيدة أنه حتى مرة واحدة من المشاركة يمكن أن تنقل العدوى وتتسبب في اندلاع حب الشباب.

الفرش والمطابخ:

لا يمكن أبدًا التأكد من مدى حرص الشخص الآخر أثناء تنظيف الفرشاة والمطابخ ، فما قد يبدو نظيفًا قد لا يكون في الواقع نظيفًا. هناك خطر كبير للإصابة بالعدوى من خلال مشاركة الفرشاة أو التطبيقات.

أدوات اختبار المكياج:

هناك احتمال كبير أن تحتوي أدوات اختبار المكياج على البكتيريا ونظرًا لأنه يتم التعامل معها من قبل الكثير من الأشخاص، فإن استخدامها غير صحي، لا تقم أبدًا بتطبيق جهاز اختبار مباشرة على وجهك، استخدمه دائمًا على يدك، و تجنب لمسه مباشرة بإصبعك، استخدم دائمًا أداة يمكن التخلص منها لتطبيقه ثم قم بتنظيفه بالقطن.