الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لصاحب مقهى يتاجر في الحشيش بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالحميد هندي، اليوم الأحد، معاقبة صاحب مقهى شعبي، بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة استغلال المقهى وإدارته لتعاطي المخدرات، بمنطقة الدخيلة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط صاحب مقهى وعاطل بتهمة إدارة منشأة في تعاطي المواد المخدرة.

أفادت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه خلال مرور دورية أمنية تبين للقول الأمني وجود رائحة لمخدر الحشيش من داخل المقهى وغلقه بطريقه تثير الشك رغم صدور أصوات ووجود إضاءة داخل المقهى.

توجه ضباط قسم شرطة الدخيلة إلى داخل المقهى وتبين تعاطي أحد رواد المقهى مخدر الحشيش، وبتفتيشه تم العثور على مخدر الحشيش، وبسؤال صاحب المقهى أفاد بأنه يدير المقهى للاتجار في المخدرات وتعاطي الحشيش.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المعنية لمباشرة التحقيقات وجرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية صاحب مقهى معاقبة منطقة الدخيلة تعاطي المخدرات استغلال المقهى

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