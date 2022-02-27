الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مدينة ومطار جنوبي أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة جينشيسك ومطار شورنوبايفكا قرب خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية إن القوات الروسية حاصرت مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قد أعلن في وقت سابق اليوم استسلام 471 عسكريا أوكرانيا من قوات الدفاع الجوية بمقاطعة خاركوف.

فيما أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن إغلاق مدرج مطار جولياني في كييف.⁧‫

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مستعد لخسارة 50 ألف جندي كتكلفة محتملة لعملية غزو أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن قادة في الاستخبارات، قولهم إن «روسيا مستعدة لتحمل خسائر بشرية تصل إلى 50 ألف جندي، وهو ما يزيد فعليا عن ثلث القوات التي جرى حشدها على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة».

ويقدر المسئولون الاستخباريون الغربيون أن «عدد القتلى الروس حتى صباح اليوم الرابع من الحرب وصل إلى 3 آلاف».

موسكو أوكرانيا الدفاع الروسية

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وائل لطفي

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