الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب إصابة 3.. التحقيق في اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بمطلع كوبري دهشور

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في وقوع حادث مروري بمطلع كوبري دهشور، وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الـ3 في الحادث. 

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين اصطدام سيارة جيب بالرصيف بمطلع كوبري دهشور وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم  رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

حادث مرورى مطلع كوبري دهشور كوبري دهشور

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وائل لطفي

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