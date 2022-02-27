الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الفرنسي للدراسات» تكشف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، إنه من المؤكد أن يكون هناك تداعيات اقتصادية  سوف تمتد الى الاقتصاد الاوربي، نتيجة للأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدة أنه في حال طبقت أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية من المرجح أن ترد موسكو بالتهديد بقطع صادرات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، والتي توفر لأوروبا حوالي ربع احتياجاتها الكلية من الطاقة.

وأضافت مدير المركز الفرنسي للسياسيات الدولية، أنه في حال قطع روسيا صادرات الغاز وعلى الرغم أنه سيناريو غير مرجح، سيؤثر على ميزانية روسيا نفسه، في الوقت التي تحتاج فيه الى المال لسد تكاليف احتلال اوكرانيا، ولكن هذا بشكل أو باخر  حتى في حال عدم القطع، أن أسعار الغاز والمحروقات سوف ترتفع، هذا شي طبيعي في التوترات والحروب لأن الحفاظ على المخزون العام للدول سوف يكون أكثر أهمية، وبالتالي ارتفاع الأسعار سوف يهدد شركات ومصالح المواطنين إذا لم تتدخل الدول الأوروبية لسد هذا العجز من المزانية العامة أو الاحتياطي.

وتابعت مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أنه من الممكن أن تطالب روسيا بزيادة أسعار المحروقات، وفي هذه الحالة من الصعب أن ترفض أوروبا، لا سيما وأن احتياجاتها من الغاز لا يمكن تعويضه بالوقت الحالي أو المستقبل القريب من أي دولة فهذا المجال تتفوق فيه روسيا على كل العالم، ناهيك عن أن البنية التحتية لتغير الموارد أكثر من جهة ما زال غير متاح.

وأشارت مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أن البنية التحتية لأوروبا غير مؤهلة لاستقبال غاز من مكان غير روسيا، وخاصة أن الولايات المتحدة تبعد كثيرة والشرق الأوسط ولا يوجد بينه وبين أوروبا.

قائمة حروق ارتفاع الأسعار نفسه الدولى فرنسى بعد تحليل مكان ازمة المواطنين هديد التوترا موارد حلى وسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

على قيد الحياة.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

مصدر بـ«التعليم»: لن يضار أى طالب تأخر فى تسجيل استمارة الثانوية الإلكترونية

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية