الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملكه للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من، خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدا من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتم ضبطه حـال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

النيابة العامة حبس النقد الأجنبي الاتجار السوق السوداء لقانون البنك المركزى التحقيقات

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