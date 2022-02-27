في أولى جولاتها بالصعيد.. «رياضة النواب» تتفقد 16 هيئة شبابية بقنا وسوهاج

توجه منذ قليل وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، إلى محافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب في نطاق المحافظة، في زيارة تستغرق يومين.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تقوم بزيارة لمحافظتي قنا وسوهاج وتستمر لمدة 4 أيام، ستتفقد خلالها عدد من الهيئات الشبابية والأندية الرياضية بالمحافظتين.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ جولته بتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا، حيث يشهد اليوم الأول زيارة مركز شباب الكلاحين، ومركز شباب الأشراف ومركز شباب قنا، فضلا عن زيارة الصالة المغطاة بمحافظة قنا وعقد لقاء مع شباب المحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة ستستهل ثاني أيام الزيارة في محافظة قنا بزيارة مركز شباب الجبلاوي وأبومناع ومركز شباب نجع حمادي مركز شباب هو ومركز شباب العركي.

وأكد أن اللجنة ستتفقد مراكز الشباب بمحافظة سوهاج يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل وستلتقي محافظ سوهاج، كما ستعقد لقاء مع شباب المحافظة، فضلا عن زيارة نادي سوهاج الرياضي وبيت شباب سوهاج، فضلا عن مركز شباب المدينة “الساحة الشعبية ونادي الرحلات بحي الكوثر ومركز شباب إخميم”.

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي، وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.