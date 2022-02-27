الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ويجز» يصل للمليون الأول بأحدث أغنياته «البخت»

ويجز
ويجز

طرح مطرب الراب الشهير «ويجز» أحدث أعماله الغنائية بعنوان «البخت» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة في أقل من 24 ساعة فور طرحها، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق المليون الأول كنسبة مشاهدة، متصدرة المركز الأول للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالرغم من كلمات الأغنية الحزينة والتي لم يعتد «ويجز» على تقديمها للجمهور خلال أعماله الغنائية السابقة.

آخر أعمال «ويجز» الغنائية

وحقق «ويجز» نجاحًا كبيرًا بالحملة الإعلانية التي شارك فيها لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتعاون فيها مع النجم أحمد مكي، وتصدرت الأغنية التي قدماها سويًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح مطرب الراب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان «مش خالصة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتعاون فيها مع مطرب الراب المغربي طه فحصى، والشهير بلقب «الجراند طوطو».

وحققت أغنية «مش خالصة» نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية، والتي تم تصويرها في المغرب، حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 ديسمبر الماضي.

youtube

 

youtube

 

ويجز النجم أحمد مكي مطرب الراب ويجز الجراند طوطو البخت أغنية البخت

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

على قيد الحياة.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

مصدر بـ«التعليم»: لن يضار أى طالب تأخر فى تسجيل استمارة الثانوية الإلكترونية

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية