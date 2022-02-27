«ويجز» يصل للمليون الأول بأحدث أغنياته «البخت»

طرح مطرب الراب الشهير «ويجز» أحدث أعماله الغنائية بعنوان «البخت» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة في أقل من 24 ساعة فور طرحها، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق المليون الأول كنسبة مشاهدة، متصدرة المركز الأول للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالرغم من كلمات الأغنية الحزينة والتي لم يعتد «ويجز» على تقديمها للجمهور خلال أعماله الغنائية السابقة.

آخر أعمال «ويجز» الغنائية

وحقق «ويجز» نجاحًا كبيرًا بالحملة الإعلانية التي شارك فيها لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتعاون فيها مع النجم أحمد مكي، وتصدرت الأغنية التي قدماها سويًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح مطرب الراب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان «مش خالصة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتعاون فيها مع مطرب الراب المغربي طه فحصى، والشهير بلقب «الجراند طوطو».

وحققت أغنية «مش خالصة» نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية، والتي تم تصويرها في المغرب، حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 ديسمبر الماضي.