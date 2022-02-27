الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق متهم قتل جده لسرقته إلى المفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى، وعضوية المستشارين خالد محمد الغريب وأحمد زكريا، ومحمد زايد بإحالة أوراق شاب قتل جده لأمه أثناء اعتراضه على سرقة المجني عليه، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بقتل المجني علية عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض (السكين) واستل السلاح الأبيض وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد أثناء اعتراض المجني عليه سرقة منزله.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بورود بلاغ من مأمور مركز سمنود بالعقود على جثة شخص يدعي "كمال.ع" ويبلغ من العمر 82 عاما ومصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وعلى الفوز تشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن وراء الواقعة حفيد المجني عليه من الأم ويدعي “اشرف. م. ا” 24 سنة وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بقصد  سرقة منزل المجني عليه لمروره بضائقة مالية حيث قام بسرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول وأعد للجريمة سلاح أبيض وتوجه صوب مسكن المجني علية واستل السكين وسدد له طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

محافظة الغربية مفتي الديار المصرية النيابة العامة مدير امن الغربيه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية جنايات المحلة

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