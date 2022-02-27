«زغاريد وهتافات» في حفل حلف اليمين للمعينين الجدد بمجلس الدولة

علت الهتافات والزغاريد في قصر الأميرة فوقية، اليوم الأحد، فور وصول المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، لاستقبال المعينين الجدد في وظيفة مندوبين مساعدين لأداء اليمين القانونية.



ويؤدي المعينون الجدد من دفعات 2016-2017-2018 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.



وعن ضوابط الحضور:

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.