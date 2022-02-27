الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق شب في منزل بجوار مدرسة بالشرقية

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في منزل بجوار مدرسة أبو بكر الصديق بنطاق بندر مركز أبو كبير؛ لكشف ملابسات الحادث وإعداد تقرير حول الواقعة وكشف أسبابها.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بجوار مدرسة أبو بكر الصديق بنطاق بندر مركز أبو كبير.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين نشوب الحريق في مواد بترولية مخزنة بمنزل، فيما تمت السيطرة على النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة أبو لمباشرة التحقيق.

مدير أمن الشرقية مدرسة أبو بكر الصديق حريق منزل المعمل الجنائي

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على أهبة الاستعداد

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