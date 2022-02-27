دفعات «2016/17/18» من المندوبين المساعدين يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة
تستقبل إدارة مجلـس الدولـة، اليوم الأحد، دفعات 2016-2017-2018 لأداء اليمين القانونية للمندوبين المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 و66 لسنة 2022.
وعن ضوابط الحضور:
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.