الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق منزل بجوار مدرسة بالشرقية

حريق منزل
حريق منزل

تمكّنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من السيطرة على حريق منزل بجوار مدرسة أبو بكر الصديق بنطاق بندر مركز أبو كبير بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بجوار مدرسة أبو بكر الصديق بنطاق بندر مركز أبو كبير.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين نشوب الحريق في مواد بترولية مخزنة بمنزل، فيما تمت السيطرة على النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة أبو لمباشرة التحقيق.

مدير أمن الشرقية حريق منزل السيطرة علي حريق قوات الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية

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وائل لطفي

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