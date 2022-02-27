الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تغلق أجواءها أمام شركات طيران دول البلطيق وسلوفينيا

مطار روسي
مطار روسي

أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول ضد روسيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية، في بيان لها، إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوي أمام شركات الطيران البلغارية والبولندية والتشيكية، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة "فرانس برس" السبت أن بلاده تعتزم أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وعلى صعيد آخر، أعربت السفارة الروسية لدى الهند عن تقدير روسيا لموقف الهند الذى وصفته بالمتوازن أثناء التصويت الذى أجري أمس فى مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية .


وذكرت السفارة الروسية فى معرض تدوينة لها فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر" أن روسيا تعرب عن تقديرها البالغ للموقف المحايد والمتوازن الذى اتخذته الهند أثناء التصويت الذي أجري فى مجلس الأمن الدولى يوم 25 فبراير، و أن روسيا ملتزمة بالحفاظ على الحوار الوثيق مع الهند بشأن الوضع المتعلق بأوكرانيا، وذلك انطلاقا من روح الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين الهند وروسيا.


جدير بالذكر أن روسيا كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا فى مجلس الأمن ، بينما امتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.


تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت كانت تأييد 11 دولة لمشروع القرار مقابل اعتراض روسيا عليه، وامتناع ثلاث دول عن التصويت، وأن الهند امتنعت عن التصويت، ولكنها دعت إلى الوقف الفورى لتصعيد الوضع فى أوكرانيا وأعربت عن تأييدها لبذل جهود من أجل التوصل لحل دبلوماسى للأزمة .

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