بعد شهر من الهدوء.. كوريا الشمالية تطلق جسما مجهولا باتجاه الشرق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة طبيعتها مجهولة" بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه الشرق"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت سبع جولات من التجارب الصاروخية في يناير، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين التي استمرت خلال الفترة بين 4 -20 من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن لي جونغ جو، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية "تستعد لكل الاحتمالات".

وأضاف أن "وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات، بدلا من القفز مسبقا إلى استنتاجات بشأن الخطوات المقبلة لكوريا الشمالية".

وعلى صعيد آخر ، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس اوجيا كونتانا، إلى تقديم 60 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدولة المنعزلة، لمساعدتها على الخروج من العزلة.



وقال كوينتانا في تصريح أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن مقترح توفير اللقاح يعد "المفتاح" لفتح حدود الشمال واستئناف التفاعل مع العالم الخارجي وإخراجه من العزلة.



وأشار "كوينتانا" إلي إن بيونج يانج يبدو أنها رفضت اللقاحات المخصصة من خلال منشأة "كوفاكس"، حيث يبدو أنها حذرة من أنها قد تواجه نوعًا من الضغط من العالم الخارجي. قائلا: "تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن السلطات الكورية الشمالية قلقة من تلقي عدد جزئي فقط من اللقاحات، وتعرضها المحتمل لنوع من الضغط لتلقي بقية اللقاحات".



وتزعم كوريا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، أنه ليس لديها أي حالات للإصابة بكوفيد-19، ولم تبدأ بعد برنامج التطعيم ضد الفيروس، لكنها فرضت ضوابط صارمة على الحدود مما يشير إلى حذرها من الوباء.