الهند تنظم رحلة جوية ثانية لنقل رعاياها من أوكرانيا عن طريق رومانيا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، عن تنظيم رحلة جوية ثانية لنقل رعايا هنود من أوكرانيا عن طريق رومانيا.



وقال وزير الشئون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشاناكار إن طائرة تحمل 250 طالبا هنديا أقلعت من بوخارست متوجهة إلى نيودلهي، وإنه من المتوقع أن تصل إلى الهند صباح الأحد.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية -في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن السفارة الهندية في كييف بدأت تنظيم عملية إجلاء الرعايا الهنود الذين تقطعت بهم السبل في أوكرانيا، وأنه تم تنظيم رحلة جوية من بودابست إلى نيودلهي لنقل رعايا هنود من أوكرانيا عن طريق المجر، وأنه من المتوقع أن تصل هذه الطائرة إلى نيودلهي غدا.



وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أنه يتم تقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الطلاب الذين يصلون إلى الهند، وأنه يجرى التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بهذا الشأن.

تجدر الاشارة إلى أن السفارة الهندية فى كييف كانت قد نصحت الرعايا الهنود بعدم التوجه إلى أي نقاط تفتيش حدودية بدون تنسيق مسبق مع مسئولي الحكومة في المواقع الحدودية هناك.