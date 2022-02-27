روسيا تعرب عن تقديرها لموقف الهند المتوازن أثناء التصويت فى مجلس الأمن بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

أعربت السفارة الروسية لدى الهند عن تقدير روسيا لموقف الهند الذى وصفته بالمتوازن أثناء التصويت الذى أجري أمس فى مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية .



وذكرت السفارة الروسية فى معرض تدوينة لها فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر" أن روسيا تعرب عن تقديرها البالغ للموقف المحايد والمتوازن الذى اتخذته الهند أثناء التصويت الذي أجري فى مجلس الأمن الدولى يوم 25 فبراير، و أن روسيا ملتزمة بالحفاظ على الحوار الوثيق مع الهند بشأن الوضع المتعلق بأوكرانيا، وذلك انطلاقا من روح الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين الهند وروسيا.



جدير بالذكر أن روسيا كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا فى مجلس الأمن ، بينما امتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.



تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت كانت تأييد 11 دولة لمشروع القرار مقابل اعتراض روسيا عليه، وامتناع ثلاث دول عن التصويت، وأن الهند امتنعت عن التصويت، ولكنها دعت إلى الوقف الفورى لتصعيد الوضع فى أوكرانيا وأعربت عن تأييدها لبذل جهود من أجل التوصل لحل دبلوماسى للأزمة .

و على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين "، في إشارة إلى القوات الروسية.

وقال لياشكو عبر موقع "فيسبوك": "وفقا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا، بينهم 33طفلا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف والانفجارات.

ودخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن 3500 جندي روسي قتلوا، وتم أسر 200 آخرين.

كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة وأكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارا عسكريا و19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات طراز "S300-" و48 محطة رادار.