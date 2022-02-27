الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاجر الشرنوبى بين «العائدون» و«جزيرة غمام» وتنتظر عرض «زينة»

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي، خاصة أنها تشارك في أكثر من عمل درامي وسينمائي، من المقرر طرحهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

«هاجر» تظهر خلال السباق الرمضانى، بوجهين مختلفين، من خلال عملين دراميين، الأول مسلسل «العائدون»، وهو الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يقدم بطولته الفنان أمير كرارة.

 

ويناقش «العائدون» بعض القضايا من ملفات المخابرات المصرية، حيث يركز العمل بشكل عام على الدور الذي تقوم به المخابرات في القضايا الدولية.

 

مسلسل «العائدون» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، إسلام جمال، محمد عز، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك نجوم عرب.

 

«جزيرة غمام»

أما العمل الثاني، مسلسل «جزيرة غمام» بطولة النجم طارق لطفى، وتقوم «هاجر» حاليا بتصوير دورها خلال الأحداث بقيادة المخرج حسين المنباوى، ومشاركة نخبة كبيرة الفنانين منهم مي عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، ورياض الخولى وعبد العزيز، والعمل من تأليف السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.

وتدور أحداث مسلسل «جزيرة غمام»، في فترة زمنية معينة في حقبة العشرينيات، مليئة بالأحداث الاجتماعية والتاريخية قبل 100 عام من الآن. 

 

فيلم «زينة»

وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر «هاجر» عرض أولى بطولاتها السينمائية والذى يحمل اسم «زينة»، والذى انتهت من تصويره مؤخرا.

تدور أحداث الفيلم، حول زينة الفلاحة المصرية التي تعاني من عدم القدرة على الإنجاب، وتتعرض لعدد من الضغوط من زوجها وأسرته بسبب جهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتضطر إلى اللجوء للخرافة وطرق مختلفة كي تستطيع الإنجاب.

«زينة» فيلم روائي قصير، من تأليف وإخراج أيمن عبدالحميد، وبطولة هاجر الشرنوبي، محمد على، إسلام السعيد، أمل عيد.

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