«زيلينسكي» يطالب الأمم المتحدة بحرمان روسيا من حق التصويت بمجلس الأمن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم السبت، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، ردا على غزوها أوكرانيا.

وقال زيلنسكي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس": "حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في تسليم جثث الجنود الروس. هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".

وروسيا من الأعضاء الخمسة الدائمين العضوية والذين يملكون حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتواجه أوكرانيا منذ الخميس هجوما عسكريا روسيا مع قصف ومعارك في مدن عدة بينها العاصمة كييف.

واستخدمت روسيا الجمعة حق النقض في مجلس الامن لتعطيل صدور قرار يندد بـ"عدوانها" على اوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، السبت، من كافة المحاور بعد توقفه يوم الجمعة.

ومن جانبها، أعلنت بلدية كييف، حظرا للتجول حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين (6:00 بتوقيت غرينتش) مع استمرار المعارك في وسط العاصمة الأوكرانية في اليوم الثالث من الهجوم الروسي.

وقالت البلدية في بيان إن "حظر التجول في كييف يبدأ السبت في الساعة 17:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى الاثنين الساعة 08:00"، مضيفة أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعتبرون أعضاء في مجموعات من المخربين الأعداء".

وكانت دارت مواجهات منذ صباح السبت، في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، وسط تقارير بأن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب كييف.

وجرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن صاروخا أصاب مبنى سكنيا قرب مطار جولياني في كييف.