هيئة الدواء تعلن عن دورة تدريبية للتعريف بإجراءات المتغيرات للمستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بالتعريف بإجراءات المتغيرات للمستلزمات الطبية طبقاً لتحديث MDR 2017/745.

وأوضحت أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأربعاء الموافق 9/3/2022 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وفى سياق آخر، واصلت هيئة الدواء المصرية حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية المختلفة، خلال الأسبوع الماضي من شهر فبراير الجاري، وذلك لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس هيئة الدواء المصرية بإحكام الرقابة على سوق الدواء.

وقالت هيئة الدواء إنه أسفرت الحملات خلال الأسبوع عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمتها المالية بما يزيد عن المليون جنيها.

وأضافت أنه تمكن مفتشو الصيدلة لهيئة الدواء بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ١٠٠٠ عبوة، وقد بلغت قيمة المضبوطات ٤٠٠ ألف جنيه تقريبا.

كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتم تحرير محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه من الصيادلة تمهيدا لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لردع تلك المخالفات.

كما تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، حيث بلغت المضبوطات ما يزيد عن ٥٠٠٠ عبوة و١٠٠٠ شريط من المستحضرات الدوائية، و ١٥٠٠ مستلزم طبي مجهول المصدر، بقيمة تقديرية تزيد عن ٨٠٠ ألف جنيه، تم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.