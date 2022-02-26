«التربية الإيجابية للأبناء» في ندوة لرفع الوعي لدى الأمهات بمطروح (صور)

عقد مركز النيل للإعلام بمطروح، السبت، ندوة بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية تحت عنوان “التربية الإيجابية للأبناء” بهدف رفع الوعي لدى الأمهات بالأساليب الايجابية لتربية الأبناء وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية في تنشئة الأجيال، بحضور عدد من أعضاء الجمعية وسكان منطقة شارع المحطة.

قدمت صافيناز أنور، مدير مركز النيل للإعلام الشكر إلى جمعية الصداقة المصرية بقيادة الدكتور عبد الحميد الهواري وفريق العمل بالجمعية، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجمعية في مجال التوعية في جميع المحاور والموضوعات التي تهم المواطن وتمس احتياجاته اليومية.

طرحت وفاء نعيم، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عدة محاور أهمها مسؤولية الآباء تجاه الأبناء ومفهوم المسؤولية الوالدية وفلسفتها وأهميتها واستراتيجيات التربية الإيجابية للأبناء وطبيعة مراحل نمو الأبناء ودور الوالدين في التعامل مع كل مرحلة من مراحل النمو واستراتيجيات تعزيز التربية الإيجابية للأبناء.

وعقد مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع منطقة الوعظ بمطروح، السبت، ندوة بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج بحضور الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام الوعظ والإرشاد ولجان الفتوى والشيخ عبد الهادي محمد ابراهيم، واعظ وعضو لجنه الفتوى.

وقال الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام الوعظ والإرشاد ولجان الفتوى إن الندوة هدفت إلى توضيح أحداث رحلة الإسراء والمعراج لدى طلاب المدارس وإلقاء الضوء علي الدروس المستفادة منها.

وأشار عبد الهادي إبراهيم واعظ، عضو لجنه الفتوى إلى دور الأزهر في التصدي للأفكار والمزاعم التي تشكك في الكثير من الأحداث والمواقف الدينية بما يثير حالة من الجدل في المجتمع، موضحًا أنه يتم استخدام وسائل التواصل في اثارة الجدل والسجال حول هذه الأحداث.