حملات نظافة وصيانة أعطال أعمدة الإنارة في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، السبت، صيانة أعطال أعمدة الإنارة بعدد من مناطق وأحياء المدينة منها خلف قسم الشرطة وخلف مضرب أطلس وشارع مستشفى الحميات وحي أبو رخا، وتنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وشدد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا على التأكد من أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة بكافة الأحياء والشوارع الداخلية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث.

كما تابعت الوحدة المحلية للمدينة، أعمال النظافة التي تتم تحت إشراف قسم النظافة ، حيث رفع المخلفات بجميع أنواعها والتخلص منها ووضعها بالمقلب العمومي بالمدينة، لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهدفت حملات النظافة العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، إضافة إلى رفع كافة مخلفات السوق العمومي بالمدينة، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية الشطوط وروس الفرخ، حملة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بشوارع القريتين، بجانب مسح وتمهيد طريق روس الفرخ ورفع ناتج تطهير بحر البشمة.

كما نظم مجلس مدينه الرياض حملات النظافه والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق ووتسليك وتطهير صفايات الأمطار وصيانة أعمدة الإنارةوتغطية بيارات الصرف الصحي،وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذيه للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض علي أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام وأستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق الدولي ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة برفع درجة الأستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية.