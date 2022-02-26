بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

عالميا، المجتمع الدولي أدان الحرب الروسية في أوكرانيا.

.. والمفارقة الخدعة ان الإعلان الروسي، أو لنقل-بالتحديد العملي المرتبط بالسلطة- ان وسائل الإعلام الموالية للكرملين والكرملين، تصر على رفض استخدام، أو نطق، أو تقديم فيديوهات من المعركة، لأن مصطلح "الحرب" مرفوض من بوتين.

سلطة الببروغندا الإعلامية تستخدم بدلاً من كلمة الحرب، لأنها ترى ما يحدث، أو الوضع في أوكرانيا على أنه "عملية عسكرية خاصة".

كل ذلك، يرتبط بالخداع الذي يجري داخل أرض المعركة الحربية المفتوحة على المجهول.

.. "ديفيد لينجيلباخ" أستاذ مشارك في ريادة الأعمال بجامعة بالتيمور. عاش وعمل في روسيا من 1994 إلى 1999 ، حيث شغل منصب رئيس بنك أمريكا - روسيا وعمل مع فلاديمير بوتين(....)درس العلاقات الروسية لأكثر من ربع قرن.

*ماذا قال لينجيلباخ للمجلس الاطلسي؟

أرى الأشياء بشكل مختلف، إنني أرى بوتين على أنه يمثل نموذج لسلطة حكم الأقلية ، وواحد من مجموعة متزايدة من اللاعبين الاقتصاديين والسياسي ين، الذين يشكلون عالمنا الذي يتسم بعدم اليقين على نحو متزايد . وهو يأتي بمفرده الآن.

. ويوضح، في ظل شراسة المعارك حول كييف، وما يزيد عن 8مدن رئيسية في العمق الاوكراني:

بوتين من القلة الانتهازية، إنهم يهدفون إلى خلق واستغلال المواقف الديناميكية والمتجددة التي تفتح لهم المزيد من الأبواب. ما فعله بوتين لنفسه من خلال غزو أوكرانيا هو فتح الأبواب ، ليس أقلها كقائد للنظام الدولي الناشئ ما بعد القواعد.

لأنهم انتهازيون ، فإن القلة الحاكمة الفعالة مثل بوتين يفكرون مثل رواد الأعمال.

.. وقي ذات السياق، تصدمنا التحليلات الأمنية الأميركية التي نشرت عبر شبكة" ذا هيل"، مجموعة من تسريبات حول لجوء الإدارة الأميركية إلى استخدام " استراتيجية استخباراتية غير معتادة لمواجهة بوتين".

.. ويلات الحرب، تدور من مدينة إلى أخرى، الروس يعتبرون عملهم لصالح عمليات خاصة لتأديب وتنظيف أوكرانيا، بينما الناتو والغرب والولايات المتحدة، تؤكد، ان عمل البيت الأبيض بقوة على دحض الروايات الكاذبة الصادرة عن روسيا حول الأزمة في أوكرانيا من خلال النشر الاستباقي للمعلومات الاستخباراتية ، وهي استراتيجية غير عادية للغاية يقول الخبراء والمسؤولون السابقون إنها أطاحت بالرئيس الروسي من لعبته.

في الخلاصة ان الامريكان، تركوا اللعبة بيد بايدن، فقد عزا الرئيس بايدن الفضل إلى هذه الاستراتيجية في خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم الخميس ، وأوضح على المسرح العالمي أن "بوتين هو المعتدي. اختار بوتين هذه الحرب ".

وقال: "لقد كنا شفافين مع العالم - شاركنا المعلومات الاستخباراتية التي رفعت عنها السرية حول خطط روسيا وهجماتها السيبرانية وذرائعها الكاذبة - حتى لا يكون هناك ارتباك أو تستر".

المثير للجدل ان " فلاديمير بيلسيك" ، رئيس لجنة التدخل الخارجي بالبرلمان الأوروبي ، كشف ان معالجة الأمر أمنيا ، جعل من التحذيرات الصارخة والقاسية من الولايات المتحدة أضعفت قدرة بوتين على الاستفادة من عنصر المفاجأة.

لا يمكن أن ننسى ان الدخول الروسي في الحرب على أوكرانيا، "كان هناك القليل من عنصر المفاجأة فيما يتعلق بما سيأتي".

يمثل قرار الولايات المتحدة بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل استباقي على نطاق واسع وعلني لدحض الروايات الروسية تحولًا ورغبة من جانب الإدارة في اتخاذ نهج أكثر جرأة من مسؤولي إدارة أوباما في عام 2014 ، عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

*.. ومع ذلك هذا الأمر لا يعني نجدة للوضع في أوكرانيا!

.. بعد نهاية اليوم الثالث من الغزو والتوغل الروسي، هناك من يرى النار، والدم، والدمار، لعنة اسمها وسؤالها الكبير:

كيف تبدو أزمة اللاجئين الأوكرانيين.. حقيقة ام كذب وتضليل؟

.. في منطق الأمم المتحدة، للحرب أزمة موازية هي أزمة اللاجئين، و"إذا كان بوتين ينوي احتلال مساحات أكبر بكثير من أوكرانيا والبقاء فيها - فمن الواضح أننا لسنا متأكدين تمامًا من الشكل الذي سيبدو عليه هذا ولكننا بالتأكيد نخشى الأسوأ - فقد يؤدي ذلك إلى مغادرة ملايين اللاجئين لتلك المناطق والانتقال إلى أوكرانيا الغربية أو الاتحاد الأوروبي. إذا نظرت إلى مناطق في دونباس تحتلها روسيا ، فقد ترك عدد كبير من السكان بدلاً من العيش تحت حكم العصابات والفرق في حكم الدمى الروسي. لذلك نحن بحاجة الآن لوضع خطة لإيواء هؤلاء الأشخاص ، مع احتمال فتح الحدود لضمان المرور الآمن.

الاتحاد الأوروبي، فتح الملف على مصرية، مرة أخرى، بعد ويلات أزمة اللاجئين السوريين ، والتي كان لها بالطبع تأثير كبير على السياسة في القارة. لا أتوقع أن يُقابل ذلك بنفس الاستجابة الشعبوية التي واجهتها أزمة اللاجئين السوريين لأنه من المحتمل أن ينتهي المطاف باللاجئين في بولندا ودول البلطيق ورومانيا حيث لن يُنظر إليهم على أنهم غرباء. بنفس الطريقة. لكن لا يزال هذا سيضع ضغطًا كبيرًا على هذه البلدان من حيث تمويل هذا وإسكانه. والشيء الذي يمكن للولايات المتحدة والقوى المالية العظمى العادية القيام به هو مساعدة الاتحاد الأوروبي حقًا ومساعدة هذه البلدان في تمويل ذلك واستمراره ".



بين لعنة الاستخبارات الأمنية في حلف الناتو والادارة الأميركية، كانت السيناريوهات الاسوأ ،عندما قر بوتن شن معركته الخاصة، غزوًا دمويا شرسا، واسع النطاق لأوكرانيا ، حيث نفذت خطط هجوم نشرتها في وقت سابق وزارة الدفاع البريطانية والتي أظهرت خريطة غير عادية مع "محور الغزو المحتمل لبوتين". ، غزو المرحلة الأولى من سبع مناطق بما في ذلك بيلاروسيا وروسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة.



*هل وقع بوتين في المصيدة، ولماذا لا يكون بايدن الضحية؟.



يقول مسؤولون وخبراء أمريكيون إنه في حين أن نشر خطط بوتين فشل في ردعه ، فقد ساعد في توحيد الحلفاء والشركاء للرد بتنسيق سريع ودفع الجماهير المحلية لدعم فرض العواقب.

.. في أسئلة الحرب، وقع جو بايدن تحت مطرقة الداخل الأميركي، الذي يدعي، عبر وسائل الإعلام رفض أشكال التدخل الأميركي، بل وعزز من كراهية روسيا المتباينة، بين اقطاب السياسة والنخب القيادية الأميركية.

شمل ذلك، النقاش العالي، حول طبيعة الوحدة بين كتلة الاتحاد الأوروبي المكونة من 27 دولة ، والتي عقدت اجتماعين في تتابع سريع لمناقشة حزم العقوبات ضد روسيا وبوتين شخصيًا والتصويت عليها لغزو أوكرانيا ، فضلاً عن اعتراف موسكو بأقاليم مستقلة في منطقة دونباس الأوكرانية.

تحركت ألمانيا أيضًا بسرعة لتعليق خط أنابيب الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا ، نورد ستريم 2 ، نقطة خلاف خطيرة بين برلين وواشنطن ودول أخرى في أوروبا.

"أنا سعيد لأن ألمانيا جاءت أخيرًا ، وأعلن بوضوح أن نورد ستريم 2 خارج الطاولة ،" بيلتشيك ، وهو من سلوفاكيا وعضو في مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون). "هذا مشروع لا يمكن أن يكون له مستقبل على الإطلاق."



.. ومع ذلك، مازال بايدن قلق، برغم ابتسامته، هل هناك لحظات حاسمة، ضربات في العمق او الحدود او المصالح الروسية؟

.. أظهر استطلاع حديث أجرته واشنطن بوست و ABC News أن 67 في المائة من البالغين الأمريكيين يؤيدون العقوبات على روسيا ، على الرغم من أن بايدن تلقى علامات سلبية بشكل عام على الطريقة التي تعامل بها مع الأزمة.

قال دانيال فرايد ، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في بولندا وزميل بارز في المجلس الأطلسي ، "إن التحكم الصحيح في السرد مهم لتحديد الخلفية التي ستتخذ الحكومات قرارات على أساسها". "لذا ، علامات عالية لشعب بايدن ، كلهم ​​موجودون. هذا هو وضع الأزمة ، كل كبار المسؤولين في هذا الأمر. لا أعتقد أن بوتين توقع ذلك ".

.. كما في رفض، هناك متوازيات روسية رافضة:

لكن الاحتجاجات داخل روسيا اندلعت خلال الـ 36 ساعة الماضية في حوالي 54 مدينة. هذه المظاهرات هي إشارة قوية على الغضب والرد ضد بوتين بين الجمهور الروسي ، بالنظر إلى حملة الكرملين على حرية التعبير،ما يدلل على أن :" هناك احتمالية ضئيلة لعدم الاستقرار داخل روسيا".

تغيير واقع الحرب، خلخل سمعة وقوة سيطرة بوتين على وسائل الإعلام الروسية، ما عزز قدرة الولايات المتحدة ودول أخرى على اختراق الجماهير الروسية ، وقد سعى الكرملين إلى زيادة تقييد المعلومات الخارجية من مصادر أخرى.

.. وايضا:اتخذ المسؤولون الروس ، الجمعة ، خطوات لتقييد فيسبوك ، في إجراء قالت شركة التواصل الاجتماعي إنه انتقام لمواجهة المعلومات المضللة وكأداة للنشطاء لتنظيم الاحتجاجات.

"يستخدم الروس العاديون تطبيقات [Meta Platform Incs.] للتعبير عن أنفسهم وتنظيم الإجراءات. نريدهم أن يواصلوا إسماع أصواتهم ، ومشاركة ما يحدث ، والتنظيم من خلال Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger ، "كتب نيك كليج ، نائب رئيس الشؤون العالمية لشركة Meta التابعة لشركة Facebook ، على Twitter.

ستستمر مواجهة العمليات الإعلامية الروسية ، السرية والعلنية ، في تحدي إدارة بايدن في سعيها للحفاظ على الوحدة بين الحلفاء والشركاء والمجتمع العالمي لدعم أوكرانيا.

.. جيوسياسية، وضمن نطاق الواقع، ينتظر العالم ضربة قوية من حلف الناتو بمظلة وتغطية أميركية، كل ذلك بعيدا عن انتظار أثر العقوبات او الشارع الروسي او مظاهرات رفض الحرب والغزو الروسي لأوكرانيا.

.*. آخر المستجدات في التحليل الاستشراف للمعركة المقبلة من الناتو؟.

،، للتوضيح، وهذه مهمة التحليل السياسي، ان قرر مجلس شمال الأطلسي (NAC) سن خطط دفاعية معينة للناتو ردًا على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، لم يضع إجابة على سؤال:ماذا تعني هذه الخطط في الواقع لردع وإدارة المعارك، وبالتالي تنظيم عسكرية الحلفاء على الغزو؟

حلف الناتو والولايات المتحدة، في حرج، عن كيف ومتى واين موقع الرد؟.

.. بل لصالح من كل هذا التأخير؟.

.. لكن، الناظر في التفاصيل الدقيقة لخطط الدفاع - التي تسمى أيضًا خطط الاستجابة المتدرجة (GRPs) - نادرة ، فإن الخطط تغير الطريقة التي يستطيع بها الناتو اتخاذ الإجراءات وتنفيذ القيادة والسيطرة على القوات المتحالفة. في الواقع ، تعد GRPs الأساس لخطة حملة دفاعية تحدد المكان الذي ستنتشر فيه مجموعة محددة من قوات الناتو أثناء الأزمة. جميع أعضاء NAC على دراية بالخطط ويمارسونها بشكل روتيني على المستوى السياسي والاستراتيجي ، مما يسرع عملية اتخاذ القرار للتحالف. من الناحية التشغيلية ، يؤدي تنشيط GRPs إلى تقصير وقت رد فعل قوات الحلفاء المرتبطة ، مما يعني أنه يمكن نشر هذه الوحدات بشكل أسرع. سيتم توفير المكون الرئيسي لأي رد فعل أولي لحلف شمال الأطلسي من خلال قوة الرد التابعة للناتو البالغ عددها 40 ألفًا ، والتي خصصت الولايات المتحدة مؤخرًا 8.500 جندي لها. تحدد GRPs أيضًا متطلبات تكوين قوات إضافية إذا اقتضى الموقف ذلك. عند تفعيل خطط الدفاع ، تُمنح سلطة إضافية للجنرال تود ولترز ، القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا (SACEUR). من خلال هذه السلطة ، يكون SACEUR قادرًا على اتخاذ قرارات أسرع فيما يتعلق بنشر القوات ، مما يمكّن الحلف من تسريع قدرته على نقل تلك القوات المعينة مسبقًا تحت قيادة الناتو إلى أوروبا الشرقية بمجرد اتخاذ قرار سياسي من قبل NAC.

إن أعلى عنصر استعداد في NRF هو قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد (VJTF) التي تتكون حاليًا من 3500 جندي من لواء فرنسي ألماني مشترك يمكن أن ينتشر في أوروبا الشرقية في غضون أيام إذا طُلب ذلك.

ستضيف قوات الناتو هذه إلى القوات المتحالفة والأمريكية التي تتحرك بالفعل إلى وسط وشرق أوروبا وتنضم إلى تلك القوات التي تم نشرها بالفعل خلال الأسابيع العديدة الماضية. مثل عمليات النشر السابقة هذه ، لن يتم إرسال القوات تحت قيادة SACEUR للقتال في أوكرانيا ، بل ستعمل بدلاً من ذلك على طمأنة الحلفاء الشرقيين على التزام الناتو بأمنهم وردع روسيا عن القيام بأي عدوان تجاه حلفاء الناتو. في حين وُصفت عمليات الانتشار حتى الآن بأنها مؤقتة ، يمكن أن تكون هذه القوات أيضًا بمثابة "دفعة أولى" لموقف قوة الناتو المستقبلي في أوروبا في ضوء الواقع الاستراتيجي

.. كل ذلك لا يمنع احتراق الأرض الأوكرانية، قبل وصول المراحل الموعود لتغيير مسار العمليات العسكرية والامنية،.. والخوف، ان لا ينتبه الغرب إلى ما يتممه بوتين، بإخراج مئات الآلاف من اللاجئين لإشغال العالم، بينما يسيطر على حدود أوكرانيا، متورطا بأجندة عسكرية طويلة المدى.

