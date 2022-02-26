السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم السبت، قرارًا يقضي بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان قد نجح رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط صاحب كافيه بسبب قيامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة وتعدى عليها بسلاح أبيض داخل شقتهما، ما نتج عنه وفاتها ونقلت إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها فى النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

كشفت التحريات الأولية، عن أن زوجها قام بقتلها وتعدى عليها بسلاح أبيض ما نتج عنه وفاتها فى الحال بعد إصابتها بجروح فى الرقبة وطعنات فى الجسد ونقلت إلى المستشفى، ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها.

قاضي المعارضات غرفة عمليات قاتل زوجته اليوم السبت خلافات أسرية قتل زوجته كاميرات المراقبة العثور على جثة رجال المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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