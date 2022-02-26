السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» الناقل الرسمى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مصر للطيران
مصر للطيران

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السادسة والذى يقام فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير الحالى، ويتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.

وتحرص مصر للطيران منذ تأسيس مهرجان أسوان على قيامها بدور الناقل الرسمي لمهرجان أسوان، حيث تقوم بتقديم خدماتها المميزة وتسهيلاتها اللازمة لاستضافة ضيوف المهرجان القادمين على مختلف خطوط شبكتها الدولية.

ومن المعروف أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يهتم في المقام الأول بتسليط الضوء على الأفلام المعنية بعرض قضايا المرأة في مجتمعها، بالإضافة إلى غيرها من الأفلام التي تناقش القضايا الاجتماعية المختلفة.

كما ينظم المهرجان خلال فعالياته برنامج ورش تدريب يضم 255 فتاة وشابًا وطفلًا تمثل الفتيات 70% منهم، ويهدف البرنامج إلى التعريف بكيفية صناعة الفيلم وتقنياته وكذلك دعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب التي تتنافس هذا العام للمرة الأولي خلال هذه الدورة للمهرجان .

الوطنية مصر للطيران مصر للطيران المجلس القومي للمرأة تنشيط السياحة قضايا المرأة

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وائل لطفي

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