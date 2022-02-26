السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفعات «2016-2017-2018» تؤدى اليمين بعد تعيينهم بمجلس الدولة.. غدا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت إدارة مجلس الدولة، عن ضوابط الحضور لحلف اليمين، المحدد له غدًا الأحد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعات 2016-2017-2018 المعينيـن بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022.

ضوابط الحـضـور:

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحًا لمقر مجلس الدولة بالدقي.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة، في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية، إجراءات استكمال التعيين، يتعين اتباع ما يلي:

أولًا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة).

-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).

-إقرار الذمة المالية ( من البريد).

-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

ثانيا: مواعيد التقديم:

-تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفًا يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، وفقًا للتوقيتات التالية: بالنسبة لخريجي دفعة 2018:

- الساعة 9.00 صباحًا من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به، الساعة 11,00 صباحًا من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143 بالقرار الجمهوري المعينين به.

وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهرًا.

ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.

رابعًا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

حلف اليمين مجلس الدولة التدابير الاحترازية اداء اليمين القانونية رئيس مجلس الدولة

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وائل لطفي

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