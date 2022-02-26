دفاع المتحرش بفتاة ميكروباص التجمع: التهمة كيدية.. «موكلي يعرف ربنا»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الدفاع في محاكمة سائق لإدانته بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص التجمع الخامس.



وأنكر المتهم في بداية الجلسة التهم المنسوبة إليه، قائلا: "معملتش حاجة دي كانت راكبة جنبي ومحصلش حاجة".



طالب المدعي بالحق المدني بتعويض مناسب تراه المحكمة للمجني عليها.



وطالب دفاع المتهم ببراءة المتهم، ودفع بكيدية وتلفيق الاتهام، وعدم تصور الواقعة وابتزاز ومساومة المتهم، وخلو الأوراق مما يثبت التهمة.

وأضاف دفاع المتهم: "الشيخ محمود ده راجل يعرف ربنا، ده جاي من السعودية، والمجني عليها عايزة شو، وكانت بتتكلم في التليفون بألفاظ خارجة".

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص، بالفحص تبين قيام (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة)، بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص"، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة).



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.