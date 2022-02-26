إصابة 6 من بينهم طفلان فى حريق بقرية بكفرالشيخ

استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ 6 مصابين، بينهم طفلان، في حريق بمنزل بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، نتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان بحروق متنوعة ما بين الدرجة الثانية والثالثة، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال المستشفى.

وتبين من سجلات مستشفى العبور للتأمين الصحي إصابة كل من: هناء السيد مصطفى، 35 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالساقين وكف اليد اليسرى، والجبهة، ريتال وليد محمد عوف، 8 سنوات، مصابة بحروق بالوجه واليدين والساقين من الدرجة الثانية، إبراهيم خلف الله سليمان، 5 سنوات، مصاب بحروق بالساقين من الدرجة الثانية، مودة محمد إبراهيم، 18 سنة، مصابة بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الثانية، ماجدة رمضان عبدالصادق، 19 سنة، مصابة بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الثانية، شربات الصفصافي ذكي مرعي، 25 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالساقين والوجه والكفين.