فرنسا: اجتماع طارئ لوزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى الإثنين

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعًا طارئًا يوم الإثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والانتقال الصناعي الفرنسية أن الاجتماع سيعقد في بروكسل.

حيث أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده مواصلة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد 2024 بشرط وجود طلب من المشترين في أوروبا وربحيته.

وجاء تصريح الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في موسكو عقب محادثات جرت بينهما في الكرملين لمدة 3 ساعات، تطرقت إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الأمنية الدولية والوضع المحيط بأوكرانيا.

وفيما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي-2"، أكد الرئيس الروسي مجددا أن المشروع من شأنه تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

وفي سياق متصل، أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا في رسالة لطمأنة الأسواق.

وقال الممثل الرسمي لشركة "غازبروم"، سيرجي كوبريانوف الخميس الماضي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي".

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية، خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.

فيما انخفضت العملة الروسية إلى مستوى قياسي، خلال تعاملات اليوم، بعد أن اهتزت الأسواق المالية العالمية بقرار الرئيس فلاديمير بوتين، بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وهوى الروبل الروسي بنسبة 5.4٪، فيما علقت البورصة الروسية تداولاتها بعد انخفاضها بنسبة ١١.٣٪ كإجراء احترازي، بعد تراجعها في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية.