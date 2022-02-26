عالم مصري فريد.. أسماء الجوائز التي حصل عليها أحمد زويل

احتفى به العالم في اكتشافاته وإسهاماته العلمية والتي جعلته محط أنظار الكثيرين، حيث رفع اسم بلده عاليًا بحصوله على جائزة نوبل، بعد إسهامات علمية مؤثرة استطاعت أن تثري الحياة العلمية في مصر، هذا هو العالم أحمد زويل، مخترع الفيمتو ثانية، الذي رفع اسم مصر عاليا ويعد أشهر علماء مصر والوطن العربي.

وترصد "الدستور" الجوائز التي نالها أحمد زويل.

حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل وعلى عدد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو التي حاز بسببها على 31 جائزة دولية منها: