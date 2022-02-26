عالم مصري فريد.. أسماء الجوائز التي حصل عليها أحمد زويل
احتفى به العالم في اكتشافاته وإسهاماته العلمية والتي جعلته محط أنظار الكثيرين، حيث رفع اسم بلده عاليًا بحصوله على جائزة نوبل، بعد إسهامات علمية مؤثرة استطاعت أن تثري الحياة العلمية في مصر، هذا هو العالم أحمد زويل، مخترع الفيمتو ثانية، الذي رفع اسم مصر عاليا ويعد أشهر علماء مصر والوطن العربي.
وترصد "الدستور" الجوائز التي نالها أحمد زويل.
حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل وعلى عدد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو التي حاز بسببها على 31 جائزة دولية منها:
- جائزة ماكس بلانك وهي الأولى في ألمانيا.
- جائزة وولش الأمريكية.
- جائزة هاريون هاو الأمريكية.
- جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم.
- جائزة هوكست الألمانية.
- انتُخب عضوا في أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية.
- ميدالية أكاديمية العلوم والفنون الهولندية.
- جائزة الامتياز باسم ليوناردو دا فينشي.حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة أوكسفورد والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية.
- جائزة ألكسندر فون هومبولت من ألمانيا الغربية، وهي أكبر جائزة علمية هناك.
- جائزة باك وتيني من نيويورك.
- جائزة السلطان قابوس في العلوم والفيزياء سنة 1989، سلطنة عمان.
- وسام بنجامين فرنكلن سنة 1998 على عمله في دراسة التفاعل الكيميائي في زمن متناهي الصغر "فمتوثانية" يسمى كيمياء الفيمتو.
- جائزة نوبل للكيمياء لإنجازاته في نفس المجال سنة 1999.
- انتخبته الأكاديمية البابوية، ليصبح عضوا بها ويحصل على وسامها الذهبي سنة 2000.
- جائزة وزارة الطاقة الأمريكية السنوية في الكيمياء.
- جائزة كارس من جامعة زيورخ، في الكيمياء والطبيعة، وهي أكبر جائزة علمية سويسرية.
- انتخب بالإجماع عضوا بالأكاديمية الأمريكية للعلوم.
- وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس السابق محمد حسني مبارك عام 1995.
- قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام مصري.
- في أبريل 2009 أعلن البيت الأبيض عن اختيار الدكتور أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالما مرموقا في عدد من المجالات.
- قلادة بريستلي، أرفع وسام أمريكي في الكيمياء سنة 2011.
- دكتوراه فخرية من جامعة سيمون فريزار سنة 2014.