النقض تؤيد إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قائمة الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين نواب رئيس المحكمة علي حسانين وعادل عمارة وأحمد أمين وهشام الجندي والدكتور أكرم بكري وتامر الجمال وحسن کي وحسام حسين الجيزاوي ومحمد کامل باشا- بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021 والذي قضى بإدراج کل من:

1- عبدالمنعم أبوالفتوح، 2- أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، 3- السيد محمود عزت، 4- إبراهيم منير مصطفی، 5- هانى هاشم الديب، 6- حسين يوسف محمد، 7- محمد سيد علي، 8- ضياء غازی، 9- مها سالم عزام، 10- لطفي السيد علي، 11- محمد جمال حشمت، 12- حسام الدين الشاذلي، 13- عمرو فهمي خطاب، 14- عمرو محمد الحلو، 15- معاذ نجاح الشرقاوي، 16- أدهم قدری مطاوع، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية.