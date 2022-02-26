السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى كوبنهاجن يلتقى مجموعة من ممثلى الجالية فى الدانمارك

سفير مصر لدى كوبنهاجن
سفير مصر لدى كوبنهاجن

استقبلت السفارة المصرية في كوبنهاجن، الخميس الماضي، مجموعة من ممثلي الروابط والجمعيات المصرية والكنيسة القبطية في الدنمارك.

وحضر نحو 50 مواطنًا من مختلف الأجيال لمناقشة المقترحات المختلفة لضمان استمرار التواصل بين أبناء الجالية ووطنهم، وذلك في إطار الأولوية التي توليها البعثات المصرية للمواطن المصري في الخارج ومتابعة أوضاع الجالية في دولة الاعتماد.

من جانبه، أوضح السفير المصري محمد كريم شريف، أن اللقاء يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي تنوى السفارة عقدها مع الأطياف المختلفة من الجالية بالدانمارك من أجل مناقشة مطالبهم والتواصل المستمر معهم.

تسهيل الإجراءات للمواطنين المقيمين

وأكد انفتاح السفارة الدائم على كافة المصريين في أي وقت باعتبارها "بيت مصر" الذي يجمع كل المصريين المتواجدين في الدنمارك.

واستعرض السفير الخدمات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين المقيمين في الخارج مثل افتتاح المركز الإلكتروني بإدارة التجنيد والتعبئة، وبدء تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على الانترنت، والإعلان عن أول وثيقة تأمين للمصريين في الخارج.

كما عرض آخر التطورات والإنجازات الجارية فى مصر

واستعرض أيضًا مجمل الخدمات المقدمة من السفارة والتعرف على مقترحاتهم للتطوير بما يضمن استمرار تواصل أبناء الجالية مع وطنهم.

ودار حوار صريح حول العقبات التي تواجه المصريين فى الدانمارك وكيفية مساهمة السفارة فى تذليلها، خاصة الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وتعزيز روح الانتماء خاصة لدى الأطفال والشباب المصريين.

وأبدى أعضاء الجالية سعادتهم لهذا اللقاء مطالبين السفارة بعقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية، فقد أكد السفير على تطلعه لمواصلة هذا التواصل البناء واهتمامه بعقد هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة مع مُمثلي الروابط والجمعيات المصرية بالدانمارك بصورة دورية.

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وائل لطفي

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