تقرير بريطاني يكشف أسباب عدم إرسال بايدن قوات عسكرية لأوكرانيا

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أسباب عدم إرسال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مع الغزو الروسي للبلاد.

وقالت الشبكة الامريكية إن الأمريكيين ليسوا على استعداد للقتال، ومن المستبعد إرسال قوات أمريكية، وأرجعت الشبكة الامريكية عدم إرسال واشنطن قوات لأوكرانيا إلى عدة أسباب منها: عدم وجود مصالح أمن قومي، كما أن أوكرانيا لا تقع على حدود الولايات المتحدة، ولا تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية، وليس لديها احتياطيات نفطية استراتيجية.

وتابعت الشبكة: لا توجد أيضا مسؤوليات المعاهدة، أي أنه لا توجد التزامات بموجب معاهدة تجبر الولايات المتحدة على المخاطرة، ولكن في إطار قانون الناتو فإنه لابد للدول الأعضاء في الحلف الدفاع عن دولة في الحلف تتعرض لهجوم ولكن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو.

وتابعت الشبكة: بايدن يميل بطبعه الى عدم التدخل، لاسيما فقد بات أكثر حذرا من استخدام القوة العكسرية الامريكية رغم انه في بداياته السياسية، أيد العمل العسكري الأمريكي في التسعينيات في البلقان، وصوت لصالح لغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ولكنه منذ ذلك الحين، عارض تدخل أوباما في ليبيا وكذلك زيادة القوات في أفغانستان.

وأضافت الشبكة ان بايدن لن يرسل قواته إلى كييف لان هناك مخزون كبير لدى بوتين من الرؤوس الحربية النووية ولا يريد بايدن إشعال "حرب عالمية" بالمخاطرة بصدام مباشر بين القوات الأمريكية والروسية في أوكرانيا .

واختتمت الشبكة البريطانية: الأمريكيون لا يريدون الحرب أيضا حيث أظهر استطلاع حديث أجرته "AP-NORC" أن 72% قالوا إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلعب دورا ثانويا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أو لا تلعب أي دور على الإطلاق.

يأتي هذا فيما أكد عضو البرلمان الأوكراني أوليسكي غونشارينكو، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني باق في كييف.

وأضاف عضو البرلمان الأوكراني أنه كييف لم تتلق أي ضمانات دولية مشددا على أنهم بحاجة للدعم، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابع غونشارينكو، "لن نتخلى عن أسلحتنا"، قائلا واثق من صدور قرار متعلق بنظام "سويفت".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسيةعن أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.