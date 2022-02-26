قنبلة موقوتة.. أبرز الدول التي استقبلت لاجئي أوكرانيا وتحذيرات أممية

مع تطور الأحداث السريعة في أوكرانيا والعمليات العسكرية الروسية التي تطلقها موسكو داخل أوكرانيا، ظهرت مخاوف كبيرة لدى أوروبا من استقبال موجات جديدة من اللاجئين من أوكرانيا.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز الدول التي أعلنت استقبالها أو استعدادها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

أمريكا

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، استعداد واشنطن لاستقبال لاجئين أوكرانيين، متوقعًا أن يتوجه معظم اللاجئين إلى دول الجوار في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إنه تم تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني، وأن هناك فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني.

ألمانيا

وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية إن بلادها ستقدم دعماً لدول شرق أوروبا التي تواجه تدفق اللاجئين عليها وخاصة بولندا، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت الوزيرة إن ألمانيا ستقدم مساعدات ضخمة للدول المعنية لاسيما بولندا، مضيفة أنها على اتصال بالحكومة البولندية والمفوضية الأوروبية.

بولندا

أفادت البيانات الصادرة عن الحكومة البولندية أن عشرات آلاف اللاجئين وصلوا من أوكرانيا حتى الآن، حيث قال نائب وزير الداخلية البولندي بافيل اسيفرناكر إن "35 ألف شخص عبروا الحدود الأوكرانية البولندية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضح اسيفرناكر أن القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية.

وتابع: هناك طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، مؤكدا أن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطأ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال في أنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني.

فيما زادت أعداد الأشخاص الراغبين في عبور الحدود الأوكرانية البولندية عن طريق المعابر البرية"، حسبما قال القائد العام لحرس الحدود البولندي توماس براغا، وقال: وصلت حركة المرور في النقاط (على الحدود البولندية الأوكرانية بأكملها) في كلا الاتجاهين إلى 29 ألف شخص على مدار 24 ساعة، بما في ذلك حوالي 15 ألف شخص وارد".

كما أنشأت بولندا تسعة مراكز ااستقبال" لاستقبال اللاجيئن من أوكرانيا، وتقع هذه المراكز بالقرب من المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين: في دوروسك ودوهوبيتشوف وزوشين وهريبينيي (الشرق)، وفي كورتشوفا وميدايكا وبودومييز وكروشينكو وبسيميشل (الجنوب الشرقي).

كما أشارت وزارة الصحة البولندية إلى أن "الأماكن معدة في حالة الحاجة لإيواء الجرحى"، وأكدت : نقدّر أنه سيكون من الممكن حاليا استيعاب بضعة آلاف من المرضى. بولندا لديها مخزون من الأدوية".

المجر

قالت وكالة الأنباء المجرية (إم تي آي أن) : "ما لا يقل عن 400 أو 500 شخص" عبروا عند هذه الحدود سيرا على الأقدام يوم الخميس، وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه يتوقع موجة كبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى حوالي 600 ألف، وتابع: نحن على استعداد للترحيب بهم لمواجهة هذا التحدي بسرعة وفعالية". وأعلنت الحكومة عن نشر القوات على الحدود لأغراض أمنية ومساعدات إنسانية.

مخاوف أممية من موجات من اللاجئين

يأتي هذابينما أفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

كما حذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قد تدفع خمسة ملايين أوكرانى إلى الفرار من البلاد.

وقالت المتحدثة شابيا مانتو فى إفادة صحفية للأمم المتحدة "نتوقع خلال الفترة المقبلة نطاقات تتراوح بين 1-3 ملايين أوكرانى فى بولندا على سبيل المثال.. وسيناريو يتراوح بين مليون وخمسة ملايين لجميع الدول المجاورة".

وأضافت أن الوكالة شهدت بالفعل مغادرة 100 ألف شخص إلى البلدان المجاورة مثل بولندا ورومانيا ومولدوفا.