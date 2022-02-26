السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب مصابًا بعدة طعنات فى منزله بمدينة سرس الليان بالمنوفية

جثة شاب
جثة شاب

في ظروف غامضة تفاجأت أسرة شاب بالعثور على جثمانه مقتولًا داخل شقته بمنطقة كوبري الحجاجي بمدينة  سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة سرس الليان لبدء التحقيقات في الواقعة، وانتقال قوة أمنية لمحل الواقعة للتحقيق ومعرفة سبب الحادث.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سرس الليان يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثمان عامل داخل شقته مقتولًا في ظروف غامضة، وعلى الفور كلف اللواء سالم الدميني بتشكيل فريق بحث لبيان سبب الوفاة وسرعة القبض على الجاني وحل لغز القضية تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية في المنوفية ومباحث شرطة سرس الليان.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "م. ع. ا" 32 عامل مقيم مدينة سرس الليان، مصاب متوفي بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات في الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى القضية، فيما تم نقل  الجثمان إلى مستشفى سرس الليان تحت تصرف النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية، ومعاينة الطب الشرعي  لمعرفة سبب الوفاة. 

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد. 

محافظة المنوفية قانون مصرع شرطة تحقيق وفاة مستشفى النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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