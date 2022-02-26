السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك ترسل أسلحة وذخيرة بـ8.6 مليون دولار إلى أوكرانيا

أسلحة
أسلحة

أعلنت حكومة التشيك، اليوم السبت، عن موافقتها على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 8.6 مليون دولار إلى أوكرانيا.

يأتي هذا فيما تسيطر الحكومة الأوكرانية - بحسب بياناتها - على الوضع في العاصمة كييف.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" عن مستشار الرئاسة ميخايلو بودولاك قوله اليوم السبت، إن الروس يحاولون في المقابل إدخال أكبر عدد ممكن من التقنيات العسكرية والقوات المسلحة إلى المدينة، مضيفًا أن مخربين روسًا ينشطون بها، وأشار إلى أن قوات الأمن الأوكرانية نجحت في التصدي لهم. 

وأضاف بودولاك أن القوات الأوكرانية تقاتل الغزاة الروس في ضواحي خارج المدينة، وقال: "الوضع تحت السيطرة، سواء في المدينة نفسها أو في ضواحي كييف".

وفي سياق متصل، أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك صباح اليوم السبت أن الوضع في العاصمة "كييف" يخضع حاليًا لسيطرة قوات الأمن الوطنية بنسبة 100%.

وقال بودولاك، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عبر موقعها الرسمي: "نعم، كانت هناك هجمات صاروخية وجوية استمرت على مدار الليلة الماضية في ضواحي كييف، وفهمنا أن هذه الليلة ستكون الأصعب، لأن الروس استخدموا جميع مواردهم تقريبًا، وجلبوا جميع احتياطياتهم إلى المعركة، بالنسبة لهم هذا أمر أساسي، لقد اعتمدوا على شن حروب خاطفة، وهو ما لم يحدث، حيث إن قواتنا ردت على ذلك بشكل احترافي للغاية".

وأضاف بودولاك، أن الشرطة الوطنية الأوكرانية وقوات الدفاع الإقليمية تعملان بشكل جيد للغاية في كييف، وإذا كانت القوات المسلحة تعمل في ضواحي المدينة، ولا تسمح بنشر أي وحدات مهمة من الجيش الروسي، فعندئذ في المدينة نفسها، تعمل قوات الدفاع بفعالية كبيرة واتضح أن الناس يخرجون للدفاع عن منازلهم.

وأكد أخيرًا، أن الوضع في مدينة كييف مسيطر عليه بنسبة 100%، وقال "نعم، لدينا قتال، وهناك معارك محلية في بريست، على سبيل المثال، حيث كانت هناك محاولة للاستيلاء على وحدة عسكرية، ولكن تم صدها، وفي أي اتجاه حيث يوجد قتال، تكون القوات المسلحة الأوكرانية على استعداد لصده".

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